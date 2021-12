Di Lorenzo | «Dovremmo fare una grande partita per portare a casa la vittoria»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Giovanni Diha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli: le dichiarazioni del terzino Giovanni Diha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue parole. PRE– «L’abbiamo studiata bene in questi giorni, è una squadra pericolosa che gioca un gran calcio. Sarà quindi unadifficile,unaperla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

napolista : #DiLorenzo: «L'abbiamo studiata bene, sarà una partita difficile» A Dazn: «L'Empoli è una squadra pericolosa che g…

Calcio News 24

