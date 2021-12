Covid, il virus dilaga tra i bambini: 1 malato su 4 in età scolastica. Rischio di morte più alto per i non vaccinati (Di domenica 12 dicembre 2021) Chi ha un figlio che va a scuola o all'asilo lo sa bene: il coronavirus sta circolando soprattutto tra i più piccoli. Chi ha meno di 12 anni non è vaccinato e questa fase di alta diffusione di sta ... Leggi su leggo (Di domenica 12 dicembre 2021) Chi ha un figlio che va a scuola o all'asilo lo sa bene: il coronasta circolando soprattutto tra i più piccoli. Chi ha meno di 12 anni non è vaccinato e questa fase di alta diffusione di sta ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerata l'efficacia dei vaccini e il numero di vaccinati, se avessimo avuto a che fare con il virus del 2020 av… - Adnkronos : Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - NicolaPorro : ?? Il nostro Desiderio ha chiesto ai medici: contrastiamo l'epidemia per debellare il #virus? Ecco cosa gli hanno ri… - MariellaLoi : Covid, la rivelazione dei medici: 'L'obiettivo non è debellare il virus...' - Giancristiano Desiderio - save1976 : RT @RobertoBurioni: Considerata l'efficacia dei vaccini e il numero di vaccinati, se avessimo avuto a che fare con il virus del 2020 avremm… -