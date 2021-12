Controllare il proprio corpo con un’app? | Ecco come possiamo farlo. (Di domenica 12 dicembre 2021) Un gruppo di ricercatori della School of Engineering della Tufts University, Stati Uniti, ha sviluppato dei piccoli sensori da attaccare sui denti per monitorare ed analizzare in tempo reale ciò che si sta mangiando con un’app. Sensori dentali che controllano il corpo – curiosauro.itDi cosa si tratta? Si tratta di sensori miniaturizzati, della grandezza di circa 2 × 2 mm, che possono essere montati direttamente su un dente. Il cibo entra in contatto con questo dispositivo che, una volta monitorato e analizzato i dati, li manderà in modalità wireless ad altri devices, come per esempio lo smartphone. Questi sensori sono stati studiati per Controllare i livelli nel sangue di: glucosio. alcol. sale. Nel prossimo futuro, con i miglioramenti della tecnologia, questi sensori potranno permettere la rilevazione anche di una ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 dicembre 2021) Un gruppo di ricercatori della School of Engineering della Tufts University, Stati Uniti, ha sviluppato dei piccoli sensori da attaccare sui denti per monitorare ed analizzare in tempo reale ciò che si sta mangiando con. Sensori dentali che controllano il– curiosauro.itDi cosa si tratta? Si tratta di sensori miniaturizzati, della grandezza di circa 2 × 2 mm, che possono essere montati direttamente su un dente. Il cibo entra in contatto con questo dispositivo che, una volta monitorato e analizzato i dati, li manderà in modalità wireless ad altri devices,per esempio lo smartphone. Questi sensori sono stati studiati peri livelli nel sangue di: glucosio. alcol. sale. Nel prossimo futuro, con i miglioramenti della tecnologia, questi sensori potranno permettere la rilevazione anche di una ...

