“Che Dio ci aiuti” chiude i battenti? Valeria Fabrizi fa una rivelazione shock a riguardo a Domenica In (Di lunedì 13 dicembre 2021) Valeria Fabrizi è riuscita a conquistare la finale di Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni, in coppia con il maestro Giordano Filippo, sono sembrate sempre molto convincenti. L’attrice è davvero credibile nel suo nuovo ruolo di ballerina e racconta, sul suo account Instagram, i momenti delle prove e le sensazioni della gara. Recentemente, la concorrente di Ballando con le Stelle ha utilizzato il mezzo social anche per ricordare il marito, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso 33 anni fa. Ospite della puntata di Domenica In del 12 dicembre, Valeria Fabrizi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla serie che la resa ancora più nota: “Che Dio ci aiuti“. Valeria Fabrizi parla della sua carriera dopo Ballando con le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)è riuscita a conquistare la finale di Ballando con le Stelle. Le sue esibizioni, in coppia con il maestro Giordano Filippo, sono sembrate sempre molto convincenti. L’attrice è davvero credibile nel suo nuovo ruolo di ballerina e racconta, sul suo account Instagram, i momenti delle prove e le sensazioni della gara. Recentemente, la concorrente di Ballando con le Stelle ha utilizzato il mezzo social anche per ricordare il marito, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso 33 anni fa. Ospite della puntata diIn del 12 dicembre,ha rilasciato delle dichiarazioni sulla serie che la resa ancora più nota: “Che Dio ci“.parla della sua carriera dopo Ballando con le ...

