Calciomercato Juventus, occhi su un big dell'Atalanta! (Di domenica 12 dicembre 2021) Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, è scontento del suo scarso impiego in questa stagione e l'interesse della Dea per Boga sembra allontanare ancor di più il colombiano da Bergamo. Luis Muriel Atalanta I big club di Serie A sono alla finestra, tra cui: Juventus, Inter e Milan. I Bianconeri, vista l'assenza di un trascinatore, sembrano farci sul serio. La valutazione di Muriel è di circa 20 milioni di euro, ma non sono da escludere eventuali contropartite. Giovanni Scialpi

