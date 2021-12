Beto: “Ibra? Wow! Adesso voglio giocare in Champions” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una delle più grandi rivelazioni del campionato, se non altro dell’Udinese, Beto, anche ieri ha dato l’opportunità ai più di far parlare di sé. Sette gol in quindici apparizioni per un esordiente in Serie A, in una squadra che non sempre ha attraversato degli ottimi periodi in questo stralcio di stagione sono tanta roba. Ieri si è soffermato a parlare di quella che è la sua dimensione al momento e della sua partita contro la prima della classe, il Milan: Beto, Udinese, Milan“Io non so quanti gol posso fare, voglio continuare a lavorare perché voglio vincere. Il mio idolo è Samuel Eto’o, io sono diverso da lui ed è stata una partita speciale giocando contro un mito come Ibrahimovic. Quando mi sono svegliato ho detto ‘wow, gioco contro ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Una delle più grandi rivelazioni del campionato, se non altro dell’Udinese,, anche ieri ha dato l’opportunità ai più di far parlare di sé. Sette gol in quindici apparizioni per un esordiente in Serie A, in una squadra che non sempre ha attraversato degli ottimi periodi in questo stralcio di stagione sono tanta roba. Ieri si è soffermato a parlare di quella che è la sua dimensione al momento e della sua partita contro la prima della classe, il Milan:, Udinese, Milan“Io non so quanti gol posso fare,continuare a lavorare perchévincere. Il mio idolo è Samuel Eto’o, io sono diverso da lui ed è stata una partita speciale giocando contro un mito comehimovic. Quando mi sono svegliato ho detto ‘wow, gioco contro ...

