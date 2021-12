Ballando con le Stelle: la Lucarelli svela il clima e le offese (Di domenica 12 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli oltre a svelare le offese ricevute da Morgan dietro le quinte di Ballando con le Stelle, sottolinea alcuni episodi maschilisti e sessisti. In più di un’occasione la giornalista ha percepito un clima che rischia di screditare il programma Che Selvaggia Lucarelli una donna forte e diretta tutti lo sappiamo e, proprio per questo, ogni sua intervista non è mai banale, offrendo spunti di riflessione importanti e mettendo in Leggi su solodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Selvaggiaoltre are lericevute da Morgan dietro le quinte dicon le, sottolinea alcuni episodi maschilisti e sessisti. In più di un’occasione la giornalista ha percepito unche rischia di screditare il programma Che Selvaggiauna donna forte e diretta tutti lo sappiamo e, proprio per questo, ogni sua intervista non è mai banale, offrendo spunti di riflessione importanti e mettendo in

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Simone di Pasquale e Sara di Vaira in lacrime: è l’addio a Ballando con le stelle - #Simone #Pasquale #Vaira… - __flo_wer__ : RT @RattaDiFranci: Alba e Francesco a Ballando con le stelle parte 1: -