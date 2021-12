A 24 ore dal crollo, a Ravanusa si scava ancora: 3 morti e 6 dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Dall'inviato Giuseppe Marinaro AGI - Il sole ha illuminato la domenica di Ravanusa e le sue macerie, in un giorno senza pioggia, ma questo paesino dell'Agrigentino non è uscito dalla notte e dal freddo in cui è piombato un sabato sciagurato, intorno alle 21, quando una esplosione ha sgretolato cemento e vite. Tre al momento le vittime accertate, sei i dispersi nella devastazione, tra cui una donna incinta al nono mese. Una immane tragedia provocata, secondo quanto ipotizza chi indaga, da una fuga di gas metano della rete cittadina. Due donne sono state estratte vive dai detriti: la prima un quarto d'ora dopo l'evento, finita tra due solai collassati; l'altra intorno alle 23. Le tre vittime accertate sono Pietro Carmina, 68 anni, docente di storia e filosofia dell'istituto Foscolo di Canicattì; Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e di Calogera ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) Dall'inviato Giuseppe Marinaro AGI - Il sole ha illuminato la domenica die le sue macerie, in un giorno senza pioggia, ma questo paesino dell'Agrigentino non è uscito dalla notte e dal freddo in cui è piombato un sabato sciagurato, intorno alle 21, quando una esplosione ha sgretolato cemento e vite. Tre al momento le vittime accertate, sei inella devastazione, tra cui una donna incinta al nono mese. Una immane tragedia provocata, secondo quanto ipotizza chi indaga, da una fuga di gas metano della rete cittadina. Due donne sono state estratte vive dai detriti: la prima un quarto d'ora dopo l'evento, finita tra due solai collassati; l'altra intorno alle 23. Le tre vittime accertate sono Pietro Carmina, 68 anni, docente di storia e filosofia dell'istituto Foscolo di Canicattì; Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e di Calogera ...

Advertising

Ettore_Rosato : Dal prossimo sabato ci vorranno tra le 6 e 7 ore per raggiungere in treno Parigi da Milano grazie all’alta velocità… - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | 'Ciao a tutti tutti, grazie mille Italian people, thanks God'. Questo il messaggio di Zaki ai citt… - EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - sulsitodisimone : A 24 ore dal crollo, a Ravanusa si scava ancora: 3 morti e 6 dispersi - bee_yuzupon : Ci ho messo tre ore per uscire dal mb di questo pomeriggio e Francesca mi ci sta ributtando dentro -