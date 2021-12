Udinese vs Milan … storie di ex (Di sabato 11 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se siete appassionati di statistiche storiche pensando a Udinese-Milan vi viene in mente l’esordio di Maldini, il 20 gennaio 1985. Anche Fabio Cudicini debuttava in Friuli (ma con la maglia dell’Udinese), che come Paolo ha scalato le vette d’Italia, d’Europa e del mondo. Ai bianconeri che nella stagione 1949-50 ottennero la prima promozione nella massima serie appartenevano Stelio Darin (una presenza con i rossoneri nel torneo 1953-’54) e Joshua Walter Sloan (arrivato dal club ‘Casciavit’). Luigi Zorzi fu un simbolo dell’Udinese e vestì anche la casacca del Diavolo per un campionato. Nella prima annata in A dei friulani vi erano Giovanni Toppan, in precedenza cinque tornei sotto la Madonnina, e Giuseppe Rinaldi arrivato dal capoluogo lombardo. La stagione 1951-’52 è stata ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 11 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se siete appassionati di statistiche storiche pensando avi viene in mente l’esordio di Maldini, il 20 gennaio 1985. Anche Fabio Cudicini debuttava in Friuli (ma con la maglia dell’), che come Paolo ha scalato le vette d’Italia, d’Europa e del mondo. Ai bianconeri che nella stagione 1949-50 ottennero la prima promozione nella massima serie appartenevano Stelio Darin (una presenza con i rossoneri nel torneo 1953-’54) e Joshua Walter Sloan (arrivato dal club ‘Casciavit’). Luigi Zorzi fu un simbolo dell’e vestì anche la casacca del Diavolo per un campionato. Nella prima annata in A dei friulani vi erano Giovanni Toppan, in precedenza cinque tornei sotto la Madonnina, e Giuseppe Rinaldi arrivato dal capoluogo lombardo. La stagione 1951-’52 è stata ...

