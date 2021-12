Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa (Di sabato 11 dicembre 2021) "Hanno rubato tutto ciò che c'era nell'auto: borse, pc e altro materiale". Così Filomena Leone, inviata della trasmissione "La vita in diretta" di Rai 1, ha raccontato il furto subito ieri... Leggi su europa.today (Di sabato 11 dicembre 2021) "Hanno rubato tutto ciò che c'era nell'auto: borse, pc e altro materiale". Così Filomena Leone, inviatatrasmissione "La vita in diretta" di Rai 1, ha raccontato il furto subito ieri...

Advertising

streghina62 : RT @vitaindiretta: La troupe de #LaVitaInDiretta derubata in Veneto poco prima di documentare le ripetute rapine in villa di questi ultimi… - zazoomblog : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - #Troupe #della #derubata #durante - EraldoFR : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - PalermoToday : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa - romatoday : Troupe della Rai derubata durante il servizio sulle rapine in villa -