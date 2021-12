Temptation Island: Georgette Polizzi lancia una linea di panettoni (Di sabato 11 dicembre 2021) L’imprenditrice e influencer si prepara a festeggiare il Natale in attesa della nascita della piccola Sole. Una festività speciale, quella di quest’anno, che Georgette passerà insieme al marito Davide Tresse e agli affetti più cari e che ha voluto celebrare con il lancio di una linea di panettoni personalizzata. Un Natale speciale per Georgette Polizzi. L’imprenditrice e influencer è in attesa della piccola Sole, la bambina tanto desiderata Leggi su solodonna (Di sabato 11 dicembre 2021) L’imprenditrice e influencer si prepara a festeggiare il Natale in attesa della nascita della piccola Sole. Una festività speciale, quella di quest’anno, chepasserà insieme al marito Davide Tresse e agli affetti più cari e che ha voluto celebrare con il lancio di unadipersonalizzata. Un Natale speciale per. L’imprenditrice e influencer è in attesa della piccola Sole, la bambina tanto desiderata

Advertising

manuestrella6 : #gfvip stessa sceneggiata, rivista in modalità diversa a temptation island ?????? - Francesca_0805 : @catia_002 Buon per lei… a Temptation Island ha dimostrato lei per prima che se Alex non ci fosse, le corna glie le metterebbe subito - aur24 : RT @Chleols: È un copione pilotato, gli altri concorrenti sono denigrati a fare le comparse in un reality che ruota tutto attorno a due per… - Chleols : È un copione pilotato, gli altri concorrenti sono denigrati a fare le comparse in un reality che ruota tutto attorn… - vincentperez95 : E chi sara mai sto lui che non ha colpito il centro di uomini e donne e tempetion Island dall ufficio di collocamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo 'problema': 'Dopo il sesso...' ... com'è oggi l'ex volto di Uomini e Donne L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo problema Il diretto interessato è Ivan Gonzalez , ex tentatore del programma Temptation Island dove ha avuto ...

Nanni Loy, con la sua creatività, ha sovvertito come nessun altro la comicità italiana Da quel momento in poi, tutti i reality o i dating show presenti sul palinsesto sono diventati "un esperimento sociale", da La pupa e il secchione a Temptation Island , una definizione che vorrebbe ...

Temptation Island: Lorenzo Amoruso difende Manila Più Sani Più Belli Alessia Marcuzzi, l'addio a Mediaset dopo 25 anni: 'Un'urgenza di libertà' Non si ritrovava più nei programmi che le venivano proposti Alessia. Niente Le Iene e neanche una eventuale riproposizione di Temptation Island Vip. Si è vociferato d'altronde che la scelta di mettere ...

Francesco Chiofalo, confessione shock: “Ho pensato di farla finita” Molti di voi ricordano il gigante buono di Francesco Chiofalo, ma dopo aver attraversato un terribile periodo arriva la confessione shock: "Ho pensato di farla finita". Vediamo cosa gli è successo.

... com'è oggi l'ex volto di Uomini e Donne L'ex tronista di Uomini e Donne racconta il suo problema Il diretto interessato è Ivan Gonzalez , ex tentatore del programmadove ha avuto ...Da quel momento in poi, tutti i reality o i dating show presenti sul palinsesto sono diventati "un esperimento sociale", da La pupa e il secchione a, una definizione che vorrebbe ...Non si ritrovava più nei programmi che le venivano proposti Alessia. Niente Le Iene e neanche una eventuale riproposizione di Temptation Island Vip. Si è vociferato d'altronde che la scelta di mettere ...Molti di voi ricordano il gigante buono di Francesco Chiofalo, ma dopo aver attraversato un terribile periodo arriva la confessione shock: "Ho pensato di farla finita". Vediamo cosa gli è successo.