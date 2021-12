Sono rimaste poche ore per mettersi in regola con la pace fiscale

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nonostante la pandemia e lo stato di emergenza che dura da due anni il Governo dei migliori batte cassa e ci saranno ancora perincon la.Infatti entro martedì 14 dicembre bisognerà pagare le rate 2020 e 2021 non pagate per via dello stop deciso per la pandemia. Per il 2021 il versamento sarà in un’unica rata (4 le scadenze saldate da saldare). Ciò per effetto della mini proroga di 9 giorni (da fine novembre 5 giorni di tolleranza più i 9 della proroga fino a martedì prossimo) decisa con il decreto. Intanto in Parlamento si lavora per una riapertura della ‘’ che dovrebbe ricomprendere anche chi saltasse quest’ultima scadenza. La Lega di Matteo Salvini chiede di rottamare tutte le cartelle. L’argomento è al centro dei ...