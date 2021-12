Sci alpino | super-G femminile domenica St Moritz 2021 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il, glie latv del-Gdi St., valido per la Coppa del Mondo di sci. Secondo appuntamento sulle piste austriache e secondogigante. Sempre tanta attesa per Sofia Goggia e le altre azzurre, ai cancelletti di partenza a partire dalle ore 10.30 di12 dicembre. LA START LIST ILCOMPLETO DELLA TAPPAOLIMPIADI PECHINO 2022tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi ...

Primo appuntamento stagionale tra i pali stretti per la Coppa del Mondo di, con gli italiani che puntano a ottenere dei risultati importanti. I primi 7 a partire nel principale gruppo di ...Lara Gut - Behrami trionfa sulle nevi di casa nel Super - G di St. Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. L'elvetica taglia il traguardo con il tempo di 1'1982, conquistando così la prima vittoria stagionale. Seconda posizione per Sofia Goggia, che paga solo 18 centesimi, nonostante ...Sci alpino, la start list del Super-G femminile di Saint Moritz di domenica 12 dicembre: i pettorali e le italiane in gara ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile della Val d’Isere 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.