Pugno duro del questore contro i rissaioli, due nel mirino: fuori dai locali del centro (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Due episodi distinti nati dalla stessa scintilla, quella dell'alcol: una mega rissa in strada e il lancio di sassi con tanto di aggressione alle forze dell'ordine. Per i responsabili scatta ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) ANCONA - Due episodi distinti nati dalla stessa scintilla, quella dell'alcol: una mega rissa in strada e il lancio di sassi con tanto di aggressione alle forze dell'ordine. Per i responsabili scatta ...

Advertising

sysint71 : RT @sole24ore: ?? Pugno duro della #NuovaZelanda contro il #fumo. Ecco la nuova legge: - Sophia99275623 : @Aurix957 No è che si è innamorato e non ragiona. Ora con Aldo e Manila diceva che resta per lei ma si comporterà d… - daniele_novara : @_caesar18 @Denis_selection @romeoagresti @GoalItalia Un esame è molto diverso da un allenamento, non era la partit… - adeleblabla95 : Un egoismo incredibile guarda, sti egoisti di merda, ci vuole pugno duro - infoitinterno : Green pass a Messina, pugno duro con i locali: 7 multe e una chiusura -