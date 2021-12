Omicron, a Natale picco contagi: ecco le regioni a rischio zona gialla (ma non ci saranno altre restrizioni) (Di sabato 11 dicembre 2021) I contagi crescono anche se in percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Nell?ultima settimana l?incremento è stato del 13% rispetto ad un mese fa che aumentavano del... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) Icrescono anche se in percentuale minore rispetto a qualche settimana fa. Nell?ultima settimana l?incremento è stato del 13% rispetto ad un mese fa che aumentavano del...

Advertising

GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - GDS_it : Vademecum per non sbagliare le #vacanze di Natale e Capodanno: tanta voglia di partire ma anche la preoccupazio… - Piero42395724 : RT @DavPoggi: Chiudetevi in casa mi raccomando, io nel frattempo festeggio anche per voi nella temeraria Cracovia dove sono tutti morti per… - JPCK72 : RT @DavPoggi: Chiudetevi in casa mi raccomando, io nel frattempo festeggio anche per voi nella temeraria Cracovia dove sono tutti morti per… - lupogrigio111 : RT @DavPoggi: Chiudetevi in casa mi raccomando, io nel frattempo festeggio anche per voi nella temeraria Cracovia dove sono tutti morti per… -