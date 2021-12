Million Day | estrazioni di oggi sabato 11 dicembre 2021 | numeri vincenti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Come ogni giorno, anche11è avvenuta l’estrazione deidelDay. A differenza di altri giochi, ilDay sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 195 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Qui trovate l’estrazioneDay di ieri. Ecco invece idell’estrazioneDay di. Idi25 26 44 46 55 Come si gioca Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata ...

Advertising

CorriereUmbria : L'estrazione di oggi di Million Day #millionday #11dicembre - italiaserait : Million Day sabato 11 dicembre 2021: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di sabato 11 dicembre… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #11dicembre 2021: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

sabato 11 dicembre 2021 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 11/12/2021 , per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi?...Alle ore 19.00 si è svolta l' estrazione dei cinque numeri vincenti deled è il momento di andare a conoscere la combinazione vincente oggi, sabato 11 dicembre 2021. Come ben sappiamo, chi indovina tutti e cinque i numeri si porta a casa il maxi - jackpot da 1 ...Million Day, estrazione sabato 11 dicembre: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti ...Numeri vincenti Million Day, l’estrazione di sabato 11 dicembre 2021: vincita milionaria in arrivo? Cresce la tensione per il Million Day di oggi ...