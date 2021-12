Milan-Kessiè | situazione complicata | rinnovo possibile ad una sola condizione

(Di sabato 11 dicembre 2021)è una telenovela che va avanti da tempo ormai. Da questa estate il club e il giocatore cercano una soluzione, soluzione mai arrivata fin’ora. Lafuori dal campo sembra incidere anche nel rettangolo di gioco, contro l’Udinese, Pioli sembra intenzionato a lasciarlo fuori dagli 11 titolari. Troppe le partite deludenti dell’ivoriano negli ultimi tempi. Kessie-Ilha però molto chiara la propria posizione, il giocatore fino a giugno resta in rossonero. Dopo di che iloffre un ingaggio di 6.5 milioni, cifra massima e non trattabile. Il calciatore, ricevuta l’offerta del PSG di 8 milioni all’anno ora deve decidere. La dirigenza non si muoverà dalla propria posizione, ilci sarà solo se il giocatore farà un passo ...

In prima serata ecco Udinese, con Beto e l'ex Deulofeu in evidenza, ma Tomori, Kessie e Ibrahimovic sono i perni di Pioli nei tre reparti. Consigli Fantacalcio Serie A/ Da Vlahovic a Mertens, ...La lista dei calciatori convocati dal tecnico del, Stefano Pioli , in vista della sfida contro l' Udines e, valida per la 17esima giornata della Serie A 2021/2022 e in programma questa sera alle ore 20.45. Emergenza in casa rossonera con le ...