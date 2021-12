Maltempo, è ancora allerta meteo in Campania: piogge e neve a bassa quota (Di sabato 11 dicembre 2021) Non si arresta l’ondata di Maltempo: l’allerta meteo in Campania, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata infatti prorogata fino a domenica. L’allerta meteo in Campania, di livello giallo, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco Leggi su 2anews (Di sabato 11 dicembre 2021) Non si arresta l’ondata di: l’in, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata infatti prorogata fino a domenica. L’in, di livello giallo, che scadeva alle 16 di oggi pomeriggio, è stata prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco

