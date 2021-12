La Rai vuole uniformare l’approccio delle sue trasmissioni ai no vax ospiti in tv (Di sabato 11 dicembre 2021) Linee guida comuni per trovare un punto di incontro tra pluralismo dell’informazione e necessità di non dare troppo spazio a chi è in cerca di visibilità con teorie strampalate. La Rai sta pensando a un vademecum per uniformare i suoi programmi in merito alla discussione sollevata in primis da Enrico Mentana sull’opportunità di invitare o meno i no vax nei programmi di informazione. Con un post su Facebook il direttore del Tg La7 si era vantato di non aver mai ospitato nel suo telegiornale esponenti del mondo degli scettici sui vaccini anti-Covid, tesi appoggiata anche dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Così, per evitare di andare in ordine sparso, Viale Mazzini prova a darsi un vademecum. Il tema verrà discusso alla prossima seduta della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, su richiesta del 5 Stelle Primo Di Nicola. In seguito verrà coinvolta anche ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Linee guida comuni per trovare un punto di incontro tra pluralismo dell’informazione e necessità di non dare troppo spazio a chi è in cerca di visibilità con teorie strampalate. La Rai sta pensando a un vademecum peri suoi programmi in merito alla discussione sollevata in primis da Enrico Mentana sull’opportunità di invitare o meno i no vax nei programmi di informazione. Con un post su Facebook il direttore del Tg La7 si era vantato di non aver mai ospitato nel suo telegiornale esponenti del mondo degli scettici sui vaccini anti-Covid, tesi appoggiata anche dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Così, per evitare di andare in ordine sparso, Viale Mazzini prova a darsi un vademecum. Il tema verrà discusso alla prossima seduta della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, su richiesta del 5 Stelle Primo Di Nicola. In seguito verrà coinvolta anche ...

