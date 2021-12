Ibrahimovic è meglio averlo, nel finale salva il Milan che non va oltre l’1-1 a Udine (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci pensa il vecchietto Ibrahimovic a salvare il Milan nel finale di una partita che l’Udinese stava vincendo con merito. Zlatan per è un fuoriclasse, forse l’unico della Serie A. Palla vagante in area e a quarant’anni ha segnato in semi rovesciata e poi ha detto due paroline a Becao, come a ricordargli chi è un vero giocatore di calcio. C’è un bianconero che piace, è quello dell’Udinese. La squadra friulana, con Cioffi in panchina al posto dell’esonerato Gotti, ha pareggiato 1-1 con lo spento Milani di Pioli. Va detto che l’allenatore rossonero ci ha messo del suo. Non pago della sconfitta interna contro il Sassuolo, ha riproposto il fuoco amico Bakayoko che non è venuto meno alla tradizione, si è fatto anticipare a centrocampo e ha così dato il la all’azione che ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci pensa il vecchiettore ilneldi una partita che l’se stava vincendo con merito. Zlatan per è un fuoriclasse, forse l’unico della Serie A. Palla vagante in area e a quarant’anni ha segnato in semi rovesciata e poi ha detto due paroline a Becao, come a ricordargli chi è un vero giocatore di calcio. C’è un bianconero che piace, è quello dell’se. La squadra friulana, con Cioffi in panchina al posto dell’esonerato Gotti, ha pareggiato 1-1 con lo spentoi di Pioli. Va detto che l’allenatore rossonero ci ha messo del suo. Non pago della sconfitta interna contro il Sassuolo, ha riproposto il fuoco amico Bakayoko che non è venuto meno alla tradizione, si è fatto anticipare a centrocampo e ha così dato il la all’azione che ha ...

