Gli intellettuali di Bucarest e la loro terribile fascinazione per l'antisemitismo (Di sabato 11 dicembre 2021) "Journal 1935-1944. The Fascist Years" dello scrittore rumeno ebreo Mihail Sebastian (nato nel 1907, ucciso da un autobus il 29 maggio 1945 mentre stava attraversando la strada) è uno dei libri più drammatici dell’intero Novecento. Ne cito il titolo dell’edizione inglese del 2012 perché non ne esiste un’edizione italiana. Era rimasto inedito per molti anni dopo la morte di Sebastian. Quando suo fratello emigrò in Israele nel 1961, ne nascose il manoscritto nella valigia diplomatica a evitare gli occhiuti controlli della Securitate, la polizia segreta rumena dell’epoca Ceausescu. “Ho assistito a qualcosa di terribile nelle strade. Animali selvaggi”, scrive Sebastian nel suo diario. Dal 1935 al dicembre 1944 lui vi annota giorno per giorno quel che accade contro gli ebrei in Romania. Venti studenti che danno addosso a un ebreo, un altro ebreo scaraventato nella tromba ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) "Journal 1935-1944. The Fascist Years" dello scrittore rumeno ebreo Mihail Sebastian (nato nel 1907, ucciso da un autobus il 29 maggio 1945 mentre stava attraversando la strada) è uno dei libri più drammatici dell’intero Novecento. Ne cito il titolo dell’edizione inglese del 2012 perché non ne esiste un’edizione italiana. Era rimasto inedito per molti anni dopo la morte di Sebastian. Quando suo fratello emigrò in Israele nel 1961, ne nascose il manoscritto nella valigia diplomatica a evitare gli occhiuti controlli della Securitate, la polizia segreta rumena dell’epoca Ceausescu. “Ho assistito a qualcosa dinelle strade. Animali selvaggi”, scrive Sebastian nel suo diario. Dal 1935 al dicembre 1944 lui vi annota giorno per giorno quel che accade contro gli ebrei in Romania. Venti studenti che danno addosso a un ebreo, un altro ebreo scaraventato nella tromba ...

Advertising

afderas : RT @MarceVann: E poi gli invasati fuori di testa sarebbero quelli che non aderiscono a questa campagna vaccinale (che gli 'intellettuali' c… - LauraCarrese : RT @MarceVann: E poi gli invasati fuori di testa sarebbero quelli che non aderiscono a questa campagna vaccinale (che gli 'intellettuali' c… - RobertoSignore7 : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Gli intellettuali di sinistra #novax e no #greenpass si sono radunati a Torino ma il loro capo Massimo Caccia… - AniMatMigrante : Questo maledetto complotto dura da 7 secoli e ancora non è andato a buon fine. Meno male che c'erano gli avi intell… - BarbaraDavagni : RT @dem_e_lib: Sempre piu’ numerosi gli intellettuali apertamente contro il totalitarismo Carlo Lottieri: 'Non mi vaccino, non accetto l… -