F1 | Toto Wolff | “Preoccupato per domani | abbiamo problemi nel portare in temperatura le gomme”

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'olandese Max Verstappen ha conquistato l'ultima pole-position del Mondiale 2021 di F1. Il neerlandese della Red Bull, coadiuvato da un'ottima strategia della scuderia di Milton Keynes, ha saputo centrare la p.1 a precedere la Mercedes del britannico Lewis Hamilton e la McLaren del sorprendente Lando Norris. Una pole, come detto, costruita su un piano ben attuato. Nel corso della Q3, infatti, Verstappen ha saputo beneficiare della scia offertagli dal team-mate Sergio Perez e grazie a ciò ha messo insieme una prestazione inavvicinabile per tutti, ivi compreso Hamilton.

CAMPAGNA MEDIATICA La tregua tra Mercedes e Red Bull vista nella conferenza stampa di venerdì che vedeva protagonistie Chris Horner sembra già finita. A interromperla è il team austriaco, che si è scagliato contro i giochi psicologici e l'utilizzo dei media da parte degli avversari per screditare e ...In svariate occasioni nell'arco della stagione, il numero uno del team Mercedes,, aveva ribadito l'assoluta necessità di concludere le gare da parte dei suoi piloti, definita l'unica maniera possibile per portare a casa entrambi i campionati nella serrata lotta contro ...“Facile vincere con quella Mercedes”, disse Max Verstappen nel 2019 riferendosi a Lewis Hamilton. L’inglese sette volte campione del mondo faceva spallucce, volteggiando ...Toto Wolff e Christian Horner hanno parlato dell'eventualità che il duello Hamilton-Verstappen possa essere deciso da una collisione.