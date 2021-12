F1, Charles Leclerc: “Non avevo più gomme nel terzo settore, ho il passo per recuperare” (Di sabato 11 dicembre 2021) Non può essere di certo soddisfatto del suo settimo tempo Charles Leclerc al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina il ferrarista non è riuscito a mettere insieme il suo miglior giro e per questo, domani, partirà in quarta fila, mentre il team-mate Carlos Sainz sarà in terza (quinta casella). Un vero peccato per Charles che era in lizza per un crono a livello di quello siglato dal britannico Lando Norris (terzo con la McLaren), ma poi è mancato qualcosa: “I primi due settori sono stati ottimi, nel terzo non avevo più gomma. Per cui tutta la velocità che avevo avuto nel t-1 e nel t-2, l’ho smarrita nel t-3“, ha raccontato il ragazzo del Principato ai microfoni di Sky Sport. Leclerc ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Non può essere di certo soddisfatto del suo settimo tempoal termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina il ferrarista non è riuscito a mettere insieme il suo miglior giro e per questo, domani, partirà in quarta fila, mentre il team-mate Carlos Sainz sarà in terza (quinta casella). Un vero peccato perche era in lizza per un crono a livello di quello siglato dal britannico Lando Norris (con la McLaren), ma poi è mancato qualcosa: “I primi due settori sono stati ottimi, nelnonpiù gomma. Per cui tutta la velocità cheavuto nel t-1 e nel t-2, l’ho smarrita nel t-3“, ha raccontato il ragazzo del Principato ai microfoni di Sky Sport....

