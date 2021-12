Auto, nel 2035 scatterà phase-out motori a combustione interna (Di sabato 11 dicembre 2021) Entro il 2035 in Italia dovrà avvenire il phase-out delle Automobili con motore a combustione interna. Per furgoni e veicoli da trasporto commerciale leggeri invece il termine è fissato al 2040. La decisione è arrivata in occasione della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che hanno definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a combustione interna. Una decisione, spiegano i Ministeri in una nota, “in linea con la maggior parte dei paesi avanzati”. “In tale percorso occorre mettere in campo tutte le soluzioni funzionali alla ... Leggi su quifinanza (Di sabato 11 dicembre 2021) Entro ilin Italia dovrà avvenire il-out dellemobili con motore a. Per furgoni e veicoli da trasporto commerciale leggeri invece il termine è fissato al 2040. La decisione è arrivata in occasione della quarta riunione dei Cite, il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica, i ministri della Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che hanno definito le tempistiche di sostituzione dei veicoli con motore a. Una decisione, spiegano i Ministeri in una nota, “in linea con la maggior parte dei paesi avanzati”. “In tale percorso occorre mettere in campo tutte le soluzioni funzionali alla ...

