Agrigento, esplode bombola: crolla palazzina. Otto dispersi tra cui una donna incinta (Di domenica 12 dicembre 2021) esplode una bombola del gas, crolla una palazzina a Ravanusa nell’agrigentino. Sono almeno 8 le persone disperse tra cui una donna incinta. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro” dice in una diretta su Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. “Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”. I vigili del fuoco stanno ancora domando l’incendio sviluppatosi, dopo l’esplosione, danni anche ad alcuni edifici limitrofi per un’area interessata di almeno 1000 metri quadrati. Sono già partite da Palermo e da Catania squadre speciali Usar dei vigili del fuoco per la ricerca dei dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021)unadel gas,unaa Ravanusa nell’agrigentino. Sono almeno 8 le persone disperse tra cui una. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro” dice in una diretta su Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. “Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”. I vigili del fuoco stanno ancora domando l’incendio sviluppatosi, dopo l’esplosione, danni anche ad alcuni edifici limitrofi per un’area interessata di almeno 1000 metri quadrati. Sono già partite da Palermo e da Catania squadre speciali Usar dei vigili del fuoco per la ricerca dei. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : Crolla una palazzina a #Ravanusa in provincia di #Agrigento: 8 dispersi. #ultimora - VoxNewsInfo2 : : Agrigento, esplode tubatura metanodotto: crolla palazzina, 12 dispersi. Comune in bancarotta per - VoxNewsInfo2 : : Agrigento, esplode tubatura metanodotto: crolla palazzina, 10 dispersi. Comune in bancarotta per - MimmoMoramarco : Disastro in #Sicilia #Ravanusa #Agrigento , intero quartiere devastato. Ora le ricerche tra le macerie: disperse 12… - telodogratis : Agrigento, esplode bombola: crolla palazzina. Otto dispersi tra cui una donna incinta -