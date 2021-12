AEW | FTR a caccia della doppietta | a Rampage ci sono i titoli di coppia in palio

(Di sabato 11 dicembre 2021) Le strade di FTR e Lucha Brothers si stanno incrociando spesso negli ultimi mesi, a partire dall’episodio di Dynamite del 16 ottobre scorso dove il duo ex WWE ha sorpreso i messicani conquistando idiAAA. Da allora è proseguito il conflitto tra i due team con gli FTR cheriusciti a difendere gli AAA World Tag Team Title a Triplemania Regia e stanotte hanno avuto un’altra occasione per diventare il primo team di sempre ad aver vinto iAEW per due volte dopo aver fallito l’assalto alle cinture a Full Gear. La mossacintura stavolta non funziona FTR e Lucha Brotherstra i migliori tag team al mondo, un match tra queste due coppie riesce sempre a tenere incollati gli spettatori alla tv e ad esaltare il pubblico live. ...

(con Tully Blanchard) VINCITORI: Penta El Zero Miedo & Rey Fenix World Championship Eliminator Tournament Final: Bryan Danielson vs. Miro VINCITORE: Bryan Danielson 6 - Men Tag Team Match