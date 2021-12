Virtus, che guaio: Mannion stop fino a gennaio, Hervey torna a febbraio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c'è pace per la Virtus e, soprattutto, per Nico Mannion. Il 20enne playmaker della Virtus e della Nazionale dovrà sottoporsi a trattamenti specifici per il totale recupero dall'infortunio alla ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non c'è pace per lae, soprattutto, per Nico. Il 20enne playmaker dellae della Nazionale dovrà sottoporsi a trattamenti specifici per il totale recupero dall'infortunio alla ...

StefanoRod86 : @ilDeriu Va detto che una sfiga come quella che sta colpendo la Virtus fatico a ricordarla. Forse solo il Barcellona 16/17. - the_big_sleep_1 : @carloalberto Bene, continua a dimostrare che desidera le restrizioni. In Florida posso andare a vedere i Miami He… - VanoliCremona : ??“Siamo a presentare la sfida con la Virtus Bologna che non ha bisogno di presentazioni. È una squadra costruita pe… - SportandoIT : Che botta per la Virtus: Mannion torna a gennaio, Hervey operato rientra a febbraio - PeterPenna : ??“Siamo a presentare la sfida con la Virtus Bologna che non ha bisogno di presentazioni. È una squadra costruita pe… -