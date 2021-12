Una Vita anticipazioni, Antonito colto in flagrante: guai seri per lui (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano che Antonito non ha impiegato molto a farsi scoprire: guai seri per lui Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Nei passati episodi, Antonito ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi Una– Acacias 38 svelano chenon ha impiegato molto a farsi scoprire:per lui Le nuove puntate di Una– Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Nei passati episodi,ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : Chi presenta dati di neutralizzazione in questo modo dimostra una sola cosa: di non capire assolutamente nulla di v… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in una nota, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di #LinaWertmüller “regista e int… - emergenzavvf : Tre anni fa la terribile notte di Corinaldo (AN) in cui cinque adolescenti e una giovane madre persero la vita. Il… - Franco88386632 : @StefanoBalste55 @ItaliaViva @sandrogozi E secondo te chi è che porta avanti una politica riformista Renzi? Quello… - CallMeKendall__ : tae ora sul suo profilo ha harry e timothèe.. questa è la mia santa trinità.. ho bisogno di minimo una settimana… -