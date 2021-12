Un professore finale | dramma incredibile per Simone

Leggi su leggilo

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Vediamo insieme l’per quanto riguarda la fiction Un, e che cosa succederà in anteprima a. La fiction che ha lasciato tutti con il fiato sospeso è quella che vede come protagonista, Dante,del liceo che viene interpretato in modo perfetto da Alessandro Gassman. Ieri sera abbiamo assistito alla penultima puntata, L'articolo proviene da Leggilo.org.