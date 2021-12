Tajani | “Lo sciopero generale è un errore”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) ROMA – “Loè un, perché proclamato in un momento di grande difficoltà per il Paese, di inizio di una ripresa, che va assecondata. L’appello che stiamo lanciando a Cgil e Uil è quello di revocare lo”. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio(foto), a margine dell’assemblea della Cna. “Sul caro bollette c’è stato un segnale forte da parte del governo. Credo che i sindacati debbano dare una risposta positiva”, ha proseguito. L'articolo L'Opinionista.

