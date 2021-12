Suppletive, Calenda a Letta: non spacchiamoci di nuovo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bologna – Sulle Suppletive di Roma “cerchiamo di non spaccarci un’altra volta”. E’ il messaggio che Carlo Calenda, leader di Azione, spedisce al segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a margine di un’iniziativa a Bologna. “Non lo so che vogliono fare, ma il punto è molto semplice: a Roma in quel collegio noi abbiamo preso il 32%, hanno provato a candidare un M5s che ha preso il 5,3%. Quello che abbiamo detto a Enrico Letta è: discutiamone”, afferma l’eueroparlamentare. “Noi non abbiamo problemi, neanche quello di esprimerlo noi il candidato- continua Calenda- purché sia qualcuno che rappresenti quel territorio e non vada contro quello che hanno espresso gli elettori. Dopodichè, dopo il pasticcio di Giuseppe Conte, io non sono riuscito a sentire nessuno del Pd”. Allora, manda a dire ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bologna – Sulledi Roma “cerchiamo di non spaccarci un’altra volta”. E’ il messaggio che Carlo, leader di Azione, spedisce al segretario del Pd, Enrico, parlando a margine di un’iniziativa a Bologna. “Non lo so che vogliono fare, ma il punto è molto semplice: a Roma in quel collegio noi abbiamo preso il 32%, hanno provato a candidare un M5s che ha preso il 5,3%. Quello che abbiamo detto a Enricoè: discutiamone”, afferma l’eueroparlamentare. “Noi non abbiamo problemi, neanche quello di esprimerlo noi il candidato- continua- purché sia qualcuno che rappresenti quel territorio e non vada contro quello che hanno espresso gli elettori. Dopodichè, dopo il pasticcio di Giuseppe Conte, io non sono riuscito a sentire nessuno del Pd”. Allora, manda a dire ...

