Sciopero scuola 10 dicembre, tutta la giornata minuto per minuto. Doppio appuntamento su OS TV alle 11.30 e alle 14.30 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Flc Cgil, Uil scuola, Gilda e Snals (allo Sciopero, in forma separata, partecipa anche Anief) rompono gli indugi e hanno proclamato, per venerdì 10 dicembre, una giornata di agitazione sindacale per protesta contro l'immobilismo del governo in materia di istruzione.

ilmetropolitan : @Radio1Rai ?????? - #Scuola. #Sciopero e protesta contro il #Governo - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Domani venerdì 10 dicembre #sciopero generale della #scuola anche a #Genova indetto da Flc Cgil, Uil Scuola, Snals e Gild… - maria_mochibts : Siamo tutti arrivati a scuola ma è chiusa per sciopero - DanieleOppo : Sempre per parlare di Covid, scuola, alunni che finiscono in dad e giornalisti scandalizzati da un giorno di sacros… - thesevhighwalls : oggi la mia scuola fa sciopero. i riscaldamenti rotti da un anno, sono arrivati i nuovi pezzi ma nessuno che li mon… -