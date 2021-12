Quattro ragazzi arrestati per uno stupro di gruppo a Catania: indagato anche un 16enne (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’hanno ricattata con un video “hard” che la ritraeva in intimità con il suo fidanzato, chiedendole soldi e obbligandola a uno stupro di gruppo. Con queste accuse Quattro giovani, due di 20 e altri due di 21 anni, sono stati arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania perché indagati dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. Nei confronti dei Quattro è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal Gip. Risulta indagato dalla competente Procura per i minorenni di Catania anche un sedicenne, per il quale non è stata disposta nessuna misura cautelare. Tutto è partito dalla denuncia della vittima che – come ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’hanno ricattata con un video “hard” che la ritraeva in intimità con il suo fidanzato, chiedendole soldi e obbligandola a unodi. Con queste accusegiovani, due di 20 e altri due di 21 anni, sono statida carabinieri del comando provinciale diperché indagati dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale di, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. Nei confronti deiè stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal Gip. Risultadalla competente Procura per i minorenni diun sedicenne, per il quale non è stata disposta nessuna misura cautelare. Tutto è partito dalla denuncia della vittima che – come ...

