Positivi con il Green Pass valido: come si risolve il problema (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il ministero della Salute sta modificando la normativa sul certificato verde. Adesso non scatta la revoca temporanea del Green Pass quando c'è l'accertamento della Positività. Il presidente Mattarella: «Ora è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia»

