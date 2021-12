Piazza Affari in rosso, UniCredit continua a brillare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiusura di settimana con il segno meno per Piazza Affari, spaventata nel corso della seconda parte dalle indicazioni arrivate dagli Stati Uniti. Nel mese di novembre, l’inflazione della prima economia è passata, in linea con le stime, dal 6,2 al 6,8 per cento, il livello maggiore da 39 anni. Con un contesto economico che chissà ancora per quanto tempo si troverà a fare i conti con il Covid, un irrigidimento delle politiche monetarie innescato dall’avanzata dei prezzi rappresenta uno scenario che non può non allarmare gli operatori. Ne sapremo di più a breve, visto che mercoledì prossimo è in calendario il meeting della Federal Reserve. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.721,98 punti (-0,36%), le performance migliori sono state registrate da DiaSorin (+1,12%, produce test per rilevare gli anticorpi da Covid), Inwit (0,99%, visto il coinvolgimento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiusura di settimana con il segno meno per, spaventata nel corso della seconda parte dalle indicazioni arrivate dagli Stati Uniti. Nel mese di novembre, l’inflazione della prima economia è passata, in linea con le stime, dal 6,2 al 6,8 per cento, il livello maggiore da 39 anni. Con un contesto economico che chissà ancora per quanto tempo si troverà a fare i conti con il Covid, un irrigidimento delle politiche monetarie innescato dall’avanzata dei prezzi rappresenta uno scenario che non può non allarmare gli operatori. Ne sapremo di più a breve, visto che mercoledì prossimo è in calendario il meeting della Federal Reserve. Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.721,98 punti (-0,36%), le performance migliori sono state registrate da DiaSorin (+1,12%, produce test per rilevare gli anticorpi da Covid), Inwit (0,99%, visto il coinvolgimento ...

