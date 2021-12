Morte Michele Merlo, c’è un primo indagato: l’accusa è di omicidio colposo (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex concorrente di Amici e X Factor Michele Merlo forse poteva essere salvato. Dopo sei mesi dalla Morte del ragazzo è apparso il primo indagato I genitori di Michele Merlo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex concorrente di Amici e X Factorforse poteva essere salvato. Dopo sei mesi dalladel ragazzo è apparso ilI genitori di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

