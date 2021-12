Manovra, Pacifico (Anief) “Servono più risorse per la scuola” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La scuola merita attenzione. Ancora oggi in piena pandemia non sono state date le soluzioni giuste per tenerle aperte in sicurezza, l’uso del green pass non ha risolto niente”. Così il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, davanti la sede del Ministero dell’Istruzione spiega l’adesione del sindacato allo sciopero del comparto della scuola. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Lamerita attenzione. Ancora oggi in piena pandemia non sono state date le soluzioni giuste per tenerle aperte in sicurezza, l’uso del green pass non ha risolto niente”. Così il presidente dell’, Marcello, davanti la sede del Ministero dell’Istruzione spiega l’adesione del sindacato allo sciopero del comparto della. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

