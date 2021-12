“L’ha fatto”. GF Vip, colpo di scena (ai danni di Alex Belli). Delia Duran beccata con un altro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora uno scoop riguardante la storia d’amore (o matrimonio, anche se non ufficiale) tra Alex Belli e Delia Duran. La donna infatti è stata pizzica a baciare un altro uomo. Ma andiamo con ordine. In queste ultime settimane non facciamo altro che parlare della (non più tanto) presunta love story tra Alex e Soleil Sorge. Una vicenda che ha naturalmente mandato fuori di testa la compagna/moglie dell’ex attore di Centovetrine. Prima gli scontri in diretta Durante i serali del GF Vip, ora però la modella venezuelana ha deciso di passare al contrattacco. Ed eccola Delia Duran mentre si bacia con un uomo, senza farsi troppi problemi di essere ripresa. Ora la domanda che tutti si stanno facendo è se si tratti di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ancora uno scoop riguardante la storia d’amore (o matrimonio, anche se non ufficiale) tra. La donna infatti è stata pizzica a baciare unuomo. Ma andiamo con ordine. In queste ultime settimane non facciamoche parlare della (non più tanto) presunta love story trae Soleil Sorge. Una vicenda che ha naturalmente mandato fuori di testa la compagna/moglie dell’ex attore di Centovetrine. Prima gli scontri in direttate i serali del GF Vip, ora però la modella venezuelana ha deciso di passare al contrattacco. Ed eccolamentre si bacia con un uomo, senza farsi troppi problemi di essere ripresa. Ora la domanda che tutti si stanno facendo è se si tratti di una ...

