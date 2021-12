Le serie tv più cercate su Google nel 2021, i trend incoronano Netflix con Squid Game e Bridgerton (Di venerdì 10 dicembre 2021) Poche cose raccontano la popolarità di un format come le ricerche globali sui motori di ricerca: le serie tv più cercate su Google nel 2021 non sono una sorpresa per chi è abituato a seguire le tendenze in tema di contenuti audiovisivi e il report Google’s Year in Search conferma quanto ci si poteva aspettare sulla base della semplice intuizione. Le serie tv più cercate su Google nel 2021 a livello globale vedono Netflix dominatore assoluto rispetto agli streamer concorrenti, con due dei suoi contenuti più visti e chiacchierati negli ultimi 12 mesi al vertice della top10. Si tratta di due format che più diversi tra loro non si può, eppure hanno scalato, in momenti diversi e attirando pubblici sicuramente solo in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Poche cose raccontano la popolarità di un format come le ricerche globali sui motori di ricerca: letv piùsunelnon sono una sorpresa per chi è abituato a seguire le tendenze in tema di contenuti audiovisivi e il report’s Year in Search conferma quanto ci si poteva aspettare sulla base della semplice intuizione. Letv piùsunela livello globale vedonodominatore assoluto rispetto agli streamer concorrenti, con due dei suoi contenuti più visti e chiacchierati negli ultimi 12 mesi al vertice della top10. Si tratta di due format che più diversi tra loro non si può, eppure hanno scalato, in momenti diversi e attirando pubblici sicuramente solo in ...

Advertising

EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - NetflixIT : La più grande rapina della storia sta per finire, ma la storia continua. Berlino: una nuova serie in arrivo nel 202… - sscnapoli : ?? Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una si… - goldenelivs : the new benedetta parodi continua con la sua serie di piatti e chi lo ferma più - LBCR98 : RT @GaiaFromMars: Non sono d'accordo con chi sta demolendo la serie per una scena non fatta bene. Il rapporto tra Manuel e Simone è forse l… -

Ultime Notizie dalla rete : serie più And Just Like That: Ecco che fine ha fatto Samantha nel revival di Sex and the City ...dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora più ... And Just Like That?: Trailer Italiano: And Just Like That?: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie -...

Criptovalute: in arrivo il decreto frodi e falsificazioni mezzi di pagamento Si tratta sicuramente di una protezione in più per chi le utilizza nella vita quotidiana. Inoltre ... diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di ...

L'Inter nuova di Inzaghi fuori dalla nebbia: ora non rincorre più Conte, ma lo scudetto La Repubblica ...dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora... And Just Like That?: Trailer Italiano: And Just Like That?: Il Trailer Italiano Ufficiale della-...Si tratta sicuramente di una protezione inper chi le utilizza nella vita quotidiana. Inoltre ... diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a unadi ...