Le donne private di diritti basilari in Afghanistan

Tra le tante e purtroppo diffuse emergenze che nel mondo investono i diritti umani fondamentali delle persone, in particolare donne e bambini esposti a guerre, tirannie, repressioni e violenze, oggi - nella Giornata internazionale Onu dedicata ai diritti umani, va rilanciata l'azione per tenere alta l'attenzione sulla condizione femminile in Afghanistan. Nel settembre scorso, come commissione straordinaria sui diritti umani, depositammo in Senato una mozione trasversale per impegnare il governo italiano a porre in atto tutte le iniziative possibili, d'intesa con la comunità internazionale, per esercitare una reale pressione sul governo afgano, a partire dall'istituzione di una commissione di monitoraggio indipendente in accordo con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ...

