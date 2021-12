L’amara genialità di Thomas Bernhard

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 11 dicembre 2021) Suona quasi «naturale» l’affinità che Sandro Lombardi e Federico Tiezzi sentono con, in quel sentimento lucidamente critico, ma che pure rivela grande attaccamento e conoscenza, rispetto al mondo e alle sue espressioni. L’attore e il regista portano attualmente in giro l’adattamento teatrale (firmato da Fabrizio Sinisi) di un romanzo dello scrittore austriaco, Antichi maestri, (che dopo le repliche al Vascello di Roma, Pistoia e diverse altre piazze si concluderà per ora il prossimo 16 dicembre al teatro Garibaldi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.