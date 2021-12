Ladri di catalizzatori d’auto | i carabinieri ne fermano tre

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ihanno fermato tre soggetti intenti ad armeggiare con un’auto allo scopo di ricavare palladio dal catalizzatore della vettura. E’ successo la notte scorsa a Napoli, nel quartiere Vomero. Dei tre uno era steso sull’asfalto per tagliare il catalizzatore. Il “palo” a pochi metri, mentre un terzo complice stava nell’abitacolo del veicolo. Nonostante l’occhio attento della vedetta, idella compagnia locale li hanno intercettati e in pochi istanti si sono assicurati che nessuno riuscisse a fuggire. Ad intervenire sono state più pattuglie che hanno tagliato ogni possibile via di fuga e accerchiato i tre finiti in manette per tentato furto aggravato. Si tratta di Claudio Buono, 52enne di Scampia già in libertà vigilata, Bruno Testa, 41enne di Arzano e e Francesco Conza, 48enne dei “Ponti Rossi”. ...