La sentenza UE sul diritto all'anonimato per chi lascia commenti sul sito di un quotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte europea dei diritti dell'uomo si è trovata, di recente, in contrasto con l'Austria arrivando a condannare il paese per la scelta di obbligare l'editore di un quotidiano online a consegnare i dati personali degli utenti registrati che hanno scritto dei commenti sotto l'articolo relativo a un politico regionale. La questione è delicata: siamo nell'ambito della libertà di stampa e si parla del diritto anonimato commenti giornali. LEGGI ANCHE >>> Giornalisti afghani minacciati tramite Whatsapp e Telegram, che garantiscono l'anonimato diritto anonimato commenti giornali: Ue contro Austria Entriamo nello specifico del caso che ha visto la Corte europea dei diritti dell'uomo condannare l'Austria con una sentenza datata 7 dicembre – come ha raccontato ...

