I fumettisti per Patrick Zaki (Di venerdì 10 dicembre 2021) Zerocalcare, Fumettibrutti, Antonio Pronostico, ZUZU, LRNZ, Rita Petruccioli e Sergio Algozzino sono gli artisti che pubblichiamo in esclusiva. Nei giorni scorsi hanno partecipato all'iniziativa lanciata dalla fiera della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, a cura di Silvia Barbagallo: chiedere un ritratto di Patrick Zaki ai fumettisti e illustratori presenti alla fiera, in collaborazione con le case editrici Bao, Tunuè e Coconino Press, alla vigilia dell'udienza che ne ha deciso la scarcerazione. La ventesima edizione della Fiera è stata dedicata ai diritti e alla libertà

