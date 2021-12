Gli amici se ne vanno. Chi (non) resta con Taiwan (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un altro alleato di Taiwan taglia i rapporti diplomatici per prendere le parti della Cina. Il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha deciso di porre fine ai legami ufficiali con Taipei e di stringere relazioni con Pechino. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri nicaraguense conferma che “il governo della Repubblica del Nicaragua rompe oggi le relazioni diplomatiche con Taiwan e interrompe ogni contatto e relazione ufficiale Il governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico legittimo rappresentante di tutta la Cina, e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese”. L’annuncio arriva ad un mese dalla problematica rielezione del presidente Ortega, in un processo elettorale segnato da denunce e accuse di repressione contro i candidati dell’opposizione. Foto: Bloomberg Il Nicaragua è il settimo Paese che ha chiuso i ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un altro alleato ditaglia i rapporti diplomatici per prendere le parti della Cina. Il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha deciso di porre fine ai legami ufficiali con Taipei e di stringere relazioni con Pechino. In una nota ufficiale, il ministero degli Esteri nicaraguense conferma che “il governo della Repubblica del Nicaragua rompe oggi le relazioni diplomatiche cone interrompe ogni contatto e relazione ufficiale Il governo della Repubblica Popolare Cinese è l’unico legittimo rappresentante di tutta la Cina, eè parte inalienabile del territorio cinese”. L’annuncio arriva ad un mese dalla problematica rielezione del presidente Ortega, in un processo elettorale segnato da denunce e accuse di repressione contro i candidati dell’opposizione. Foto: Bloomberg Il Nicaragua è il settimo Paese che ha chiuso i ...

