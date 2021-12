Flashmob Coro Fenice nell' hub vaccinale | grazie ai sanitari

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi a mezzogiorno si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora a sorpresa, tra lo stupore degli utenti e la commozione degli operatori ...

... compreso il sovrintendente Fortunato Ortombina: "Il centro vaccinale con tutto il personale sanitario e ildella Fenice hanno fatto di questoil concerto più emozionante di tutta la ...VENEZIA - Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi a mezzogiorno si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora a sorpresa, tra lo stupore degli utenti e ...(ANSA) – VENEZIA, 10 DIC – Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi a mezzogiorno si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora a sorpresa, tra lo stupore degli utenti e la co ...