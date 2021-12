F1 | Abu Dhabi | Verstappen leader in prime libere davanti a Bottas e Hamilton

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu, 10 dic. - (Adnkronos) - L'ultima e decisiva sfida tra Maxe Lewisè iniziata oggi a Yas Marina con la prima sessione di provedel Gp di Abu. L'olandese della Red Bull è stato il più veloce in 1'25"009alle due Mercedes del finlandese Valtteri(1'25"205) e dell'inglese, 7 volte iridato (1'25"355). Quarto posto per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'25"363). Ottavo e nono tempo per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'25"846) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'25"997).