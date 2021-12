Encounter | la recensione | l' apocalisse della mente umana

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladi, il nuovo film di Michael Pearce con Riz Ahmed disponibile su Prime Video. "Non c'è bisogno di essere una stanza per sentirsi infestati dai fantasmi, non c'è bisogno di essere una casa. Laha corridoi molto più vasti di uno spazio materiale ed è assai più sicuro un incontro a mezzanotte con un fantasma esterno piuttosto che incontrare disarmati il proprio io in un posto desolato". Non c'era forse citazione migliore di questa di Emily Dickinson per iniziare ladi, film di Michael Pearce disponibile sulla piattaforma Prime Video, e destinata a intaccare le profondità più estese dell'epidermide dello spettatore.: la trama Malik Khan è un Marine. Separato dalla …