Clarissa Selassié svela un retroscena sul malore di Nicola Pisu nel backstage del GF Vip (Di venerdì 10 dicembre 2021) Clarissa Selassié è la nostra bocca della verità e proprio oggi – fra le pagine di FanPage – ha commentato il malore avuto da Nicola Pisu nel backstage del Grande Fratello Vip che lo ha costretto a tornare a casa sua. Nicola Pisu: il vero motivo per cui ieri ha abbandonato lo studio del GF Vip https://t.co/1vd8ziERfj — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 10, 2021 L’assenza di Nicola Pisu nel parterre degli eliminati del Grande Fratello Vip ha fatto molto rumore (soprattutto perché i suoi fan sapevano che aveva raggiunto lo studio televisivo) e questo ha causato molteplici teorie, fra cui una che avrebbe visto il figlio di Patrizia Mirigliani litigare con Alfonso Signorini. A mettere un punto negando tutto è stato proprio ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 dicembre 2021)è la nostra bocca della verità e proprio oggi – fra le pagine di FanPage – ha commentato ilavuto daneldel Grande Fratello Vip che lo ha costretto a tornare a casa sua.: il vero motivo per cui ieri ha abbandonato lo studio del GF Vip https://t.co/1vd8ziERfj — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 10, 2021 L’assenza dinel parterre degli eliminati del Grande Fratello Vip ha fatto molto rumore (soprattutto perché i suoi fan sapevano che aveva raggiunto lo studio televisivo) e questo ha causato molteplici teorie, fra cui una che avrebbe visto il figlio di Patrizia Mirigliani litigare con Alfonso Signorini. A mettere un punto negando tutto è stato proprio ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié fa chiarezza sui presunti problemi alimentari di sua sorella Lulù Clarissa dice la su… - StraNotizie : Clarissa Selassié svela un retroscena sul malore di Nicola Pisu nel backstage del GF Vip - BITCHYFit : Clarissa Selassié svela un retroscena sul malore di Nicola Pisu nel backstage del GF Vip - Camilla_Curt : No ragazzi pure clarissa conferma, Nicola ti consiglio di non andare in studio. Ma guarda te se deve rinunciarci pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié Nicola Pisu lascia il GF Vip perché sta poco bene? "Non ci credo!", parla Clarissa Selassiè Clarissa dice la sua sulla "sparizione" di Nicola Pisu dal GF Vip C'è chi parla di un malore e chi di una divergenza di vedute con gli autori del GF Vip , cosa è successo veramente nel dietro le ...

Clarissa Selassiè sul nuovo avvicinamento di Manuel a Lulù: 'Le farà male e s'illuderà ancora!' Clarissa anticipa che a breve usciranno anche delle borsette pensate da lei: Non vedo l'ora, perché sono bellissime. Lulù e il capitolo Manuel Bortuzzo Veniamo ora al capitolo Lulù e Manuel . La ...

dice la sua sulla "sparizione" di Nicola Pisu dal GF Vip C'è chi parla di un malore e chi di una divergenza di vedute con gli autori del GF Vip , cosa è successo veramente nel dietro le ...anticipa che a breve usciranno anche delle borsette pensate da lei: Non vedo l'ora, perché sono bellissime. Lulù e il capitolo Manuel Bortuzzo Veniamo ora al capitolo Lulù e Manuel . La ...