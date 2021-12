Catania, ragazza di 27 anni uccisa in strada: chi è la vittima (Di sabato 11 dicembre 2021) Catania, la giovane donna era appena uscita dal suo luogo di lavoro, era un panificio nel quartiere Lineri, i Carabinieri stanno indagando sull’accaduto e sui colpi di pistola esplosi contro la giovane donna. Nella città di Catania durante la sera di Venerdì 10 Dicembre 2021 una giovane donna è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, mentre era appena uscita dal suo posto di lavoro. Catania, una donna viene uccisa con colpi d’arma da fuoco (Screenshot)Sul posto sono subito giunti i Carabinieri del comando provinciale per effettuare i primi rilievi e indagini, la giovane lavorava in un panificio nel quartiere Lineri, esattamente nel territorio di Misterbianco, a qualche chilometro da Catania. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica, per poi passare alla ... Leggi su ck12 (Di sabato 11 dicembre 2021), la giovane donna era appena uscita dal suo luogo di lavoro, era un panificio nel quartiere Lineri, i Carabinieri stanno indagando sull’accaduto e sui colpi di pistola esplosi contro la giovane donna. Nella città didurante la sera di Venerdì 10 Dicembre 2021 una giovane donna è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco, mentre era appena uscita dal suo posto di lavoro., una donna vienecon colpi d’arma da fuoco (Screenshot)Sul posto sono subito giunti i Carabinieri del comando provinciale per effettuare i primi rilievi e indagini, la giovane lavorava in un panificio nel quartiere Lineri, esattamente nel territorio di Misterbianco, a qualche chilometro da. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica, per poi passare alla ...

repubblica : Catania, ragazza di 27 anni uccisa a colpi di pistola in strada; era appena uscita dal panificio dove lavorava - crisci_lorenzo : RT @vetustissima: #catania donna uccisa in strada all'uscita dal lavoro. Sempre Catania, arrestati 4 ragazzi per #violenzasessuale su una r… - _Sempre_Amici : RT @FrancoScarsell2: Grave fatto di sangue questa sera in Sicilia. Intorno alle 21:30,a Misterbianco,a pochi km da Catania,una ragazza di 2… - andreastoolbox : Ragazza di 27 anni uccisa per strada in provincia di Catania | Sky TG24 - 91Milkovich : oggi, a catania, è stata stuprata una ragazza sui 20 anni, da un gruppo di ragazzi di cui faceva parte anche il suo… -